Angela Merkel und die „jüdische Weltverschwörung“

wurde 1964 in Aachen geboren. Aufgewachsen ist er in Vicht bei Stolberg (Nordeifel). Studium der Germanistik und Philosophie in Bochum. Er schrieb unter anderem Beiträge für MERKUR, taz und die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Von 1993 bis 1996 war er Literaturredakteur der taz in Berlin, seit Anfang 1997 schreibt er für DIE ZEIT. 2001 erschien seine Biografie über den Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger: Hans Magnus Enzensberger. Ein öffentliches Leben im Suhrkamp Verlag.