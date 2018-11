Wer hinter der „Friedensflotille“ steht

Ein ausführlicher Hintergrundbericht heute in der New York Times über die türkische Gruppe IHH, über das Free Gaza Movement und Greta Berlin, die Gründerin.

Zitat:

Ms. Berlin, the outspoken co-founder, is originally from Los Angeles. She was married for 14 years to a Palestinian, with whom she had two children, and for 14 years to an American Jew. She likes to joke and says that makes her the most qualified “anti-Semite.” But when she is not joking she says that her detractors in Israel are right, that she does not accept Israel as a Jewish state, though she contends that is part of a larger philosophy which opposes all national borders. “You decide in your life what you are passionate about,” she said. “I happen to be passionate about the Palestinians who have had no rights since 1948.”

Gegen „alle nationalen Grenzen“ zu sein muss man sich allerdings leisten können. Israel braucht Grenzen, die es verteidigen kann. Die Palästinenser auch. Darum muss die Besatzung enden. Wer Israel nicht als „jüdischen Staat“ anerkennt, erkennt de facto Israel nicht an.

Und das ist dann schon ein Problem, wenn man für das Selbstbestimmunsgrecht der anderen Seite eintritt wie Frau Berlin. Ein Selbstbestimmunsgrecht nur für eine Seite ist nämlich keines.