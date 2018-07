16.500 € für jeden reuigen Talib

Asymmetrische Kriege werden mit Marschflugkörpern begonnen, durch roadside bombs verloren und mit dem Scheckbuch beendet.

dpa meldet vorab ein Ergebnis der soeben in Kabul zuende gehenden Afghanistan-Konferenz:

„Die afghanische Regierung will in den nächsten fünf Jahren 36 000

Aufständische in die Gesellschaft reintegrieren. Dafür sollen nach

Vorstellung der afghanischen Regierung 773 Millionen US-Dollar (594

Millionen Euro) zur Verfügung gestellt werden. 50 Millionen Euro will

die Bundesregierung beisteuern.“

Das macht 16.500 € pro Taliban-Nase. Deutschland unterstützt jeden reuigen Taliban-Kämpfer mit umgerechnet 1308 €.

Wenn’s denn klappt, ist das vielleicht nicht zuviel Geld. Allerdings: nach fast zehn Jahren Krieg ist das auch eine Art Niederlage.