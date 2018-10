Auf einmal ist es cool, Araber zu sein

„Hallo, ich bin Araber, und ich habe zwei Diktatoren in zwei Monaten gestürzt.“

Mona Eltahawy feiert, und sie hat es sich verdient. Ein neuer Tweet von ihr gefällt mir besonders:

@monaeltahawy Mona Eltahawy

I’m at bookshop. Middle East sections are, finally, utterly and obviously, irrelevant and obsolete. #Jan25