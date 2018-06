Mitmachausstellung rund ums Papier

„Da bist du p(b)latt“! Mit diesem lustigen Wortspiel betitelt das Städtische Museum Heilbronn seine neue Kinderausstellung, bei der sich alles um Papier dreht. Gezeigt wird, wie schon die alten Ägypter auf Papyrus schreiben konnten und wie sich die Papierherstellung und Qualität im Lauf der Jahrhunderte verändert hat.

Außerdem ist Eure Kreativität gefragt: Was kann man alles mit Papier machen? Knüllen, bemalen, falten, zerrupfen…Sicher fallen Euch noch viele andere Verwendungsmöglichkeiten ein. Als Papierforscher bekommt ihr an sechs Stationen jeweils ein Arbeitsblatt mit Texten, Comics, Arbeitsaufgaben und Bastelanleitungen. Am Ende der Ausstellung können die Blätter zu einem Buch gebunden werden.

Die Ausstellung läuft noch bis zum 8. August 2010.