Die Schule im Zoo

Wie schwer ist ein neugeborenes Elefantenbaby? Wie trinkt eine Giraffe? Warum gibt es Kängurus in der freien Natur nur in Australien? Und wie kühlt sich der Eisbär im Hamburger Sommer ab?

In der Zooschule des Tierparks Hagenbeck können Schulklassen nun seit 25 Jahren alles über Tiere, ihre Lebensgewohnheiten und ihre Herkunft erfahren. Schon der Ausflug in den Zoo ist für die meisten von Euch eine tolle Abwechslung zum Schulalltag, doch in der Zooschule wird der Biologieunterricht gleich ein bisschen spannender. Wenn sich Eure Klassen- oder Fachlehrer bei der Zooschule anmelden, können Sie mit den Lehrern im Zoo, die alles über die Tiere wissen, spezielle Themen vereinbaren. Die Lehrer von der Zooschule können Euch anhand der Tiere erklären, wie Darwin auf seine berühmte Evolutionstheorie gekommen ist, woran man Gras- und Fleischfresser unterscheidet oder auch, warum es Vögel wie die Pinguine gibt, die überhaupt nicht mehr fliegen können.

Neben ganzen Schulklassen aus Hamburg und Umgebung können sich auch einzelne Schüler, die an den Wettbewerben „Jugend forscht“ oder „Schüler experimentieren“ mitmachen, bei der Zooschule melden und ihr eigenes Forschungsprojekt vorstellen. Oft gibt es die Möglichkeit, direkt im Zoo, ganz nah am Gehege der Tiere, weiter zu forschen und zu beobachten.