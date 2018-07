Wohin deutsche Kinder reisen

In einigen Bundesländern haben die Ferien begonnen. Endlich faulenzen, endlich Sonne, endlich Eis! Und, manchmal: Endlich wegfahren!

Rund neuneinhalb Millionen Kinder unter 13 Jahren leben in Deutschland. Und viele von ihnen verreisen in den Ferien mit ihren Eltern oder anderen Erwachsenen. Aber neuneinhalb Millionen Kinder passen nicht auf unsere Karte. Deshalb haben wir umgerechnet, Mathelehrer würden dazu sagen: den prozentualen Anteil bestimmt.

Einfacher ausgedrückt: Stell Dir vor, es würden nur 100 Kinder auf Reisen gehen. Diese Infografik zeigt, in welches Land oder welche Region Deutschlands sie fahren oder fliegen.

Und wohin fahrt Ihr? Was macht Ihr, wenn Mama und Papa noch arbeiten müssen, während Ihr schon Ferien habt? Über unsere Kommentare könnt Ihr erzählen, was Ihr in den Ferien am liebsten macht, wohin Ihr schon immer reisen wolltet und welche Pläne ihr für diesen Sommer habt.

Text: Maria Rossbauer

Grafik: Anne Gerdes