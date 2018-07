Was soll ich lesen? Wünsch Dir was

Wunschbuch

»Morgens loszufahren und abends anzukommen, wobei der Hinweg einfacher sein sollte als der Rückweg.« Was klingt wie ein Rätsel, ist der »erste seltsame Wunsch«, notiert in einem kleinen alten Heft mit ledernem Einband. »Buch der seltsamen Wünsche« steht vorne in krakeligen Buchstaben drauf, und dieses Büchlein beschert Flint, Charlotte, Ben und Jette wahrhaft abenteuerliche Ferien. Anfangs mögen sich die vier sehr unterschiedlichen Kinder nicht sonderlich. Doch das geheimnisvolle Heft, das sie eigentlich bei einem Nachbarn abliefern sollen, stellt ihnen knifflige, manchmal fast unlösbare Aufgaben. Wunsch für Wunsch arbeiten sie sich gemeinsam durch das sonderbare Buch – und finden am Ende weit mehr als bloß neue Freunde.

Angie Westhoff: Das Buch der seltsamen Wünsche

Klopp Verlag 2010, 9,95 Euro, ab 10 Jahren