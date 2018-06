Wer war John Maynard Keynes? Diese Frage beantworten in dieser Woche unsere Kollegen, die Wirtschaftsredakteure, in ihrem Teil der ZEIT, dem Wirtschaftsteil. Um mitzurätseln, musst Du Dir also zuerst den gedruckten Wirtschaftsteil dieser Zeitung besorgen – es steht groß »Wirtschaft« oben auf den Seiten.

Halte dort nach dem Mädchen mit der Zickzackkurve Ausschau. In seiner Nähe findest Du die Antwort auf die Frage – und vor allem das Lösungswort der Woche. Es ist das auffälligste Wort des Artikels. Schreib es auf eine Postkarte, und schick diese dann bis zum 16. November an DIE ZEIT , KinderZEIT /Wirtschaftsrätsel, D-20079 Hamburg oder per Mail an kinderzeit@zeit.de. Mit etwas Losglück gewinnst Du ein Monopoly-Spiel.