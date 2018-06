Schlaue Frage: Warum heißt der letzte Tag des Jahres Silvester?

Warum nennen wir den heutigen Tag Silvester? Und schreiben ihn korrekt mit „i“, und nicht mit „y“? Hat schließlich nichts mit dem US-amerikanischen Schauspieler und König der fliegenden Fäuste Sylvester „Sly“ Stallone zu tun.

Der Name „Silvester“ erinnert an den heiligen Silvester, der vor rund 1700 Jahren in Rom geboren wurde und von 314 bis 335 Papst war. Silvester gilt als Schutzheiliger für eine reiche Ernte und die Haustiere. Sein Name bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt „Waldmensch” (von lat. silva = der Wald).

Angeblich ist dieser heilige Silvester am 31. Dezember gestorben, so dass dieser Tag an ihn erinnern soll. Dass Silvester nun ausgerechnet das Fest der Raketen, Böller und guten Wünsche für das neue Kalenderjahr ist, entwickelte sich erst später. Erst im 16. Jahrhundert wurde der gregorianische Kalender eingeführt, der festlegte, dass das Kalenderjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember geht.

Also: Keine Wunderkerzen und Luftschlangen für den heiligen Silvester, aber an Silvester! In diesem Sinne wünscht Euch die Redaktion der KinderZEIT einen guten Rutsch in ein fröhliches Jahr 2011.