Kinder sammeln über 110.000 Euro für Kinder in Haiti

Die Arbeit der Kindernothilfe kennt ihr alle. Sie kümmert sich als gemeinnütziger Verein darum, die Lebensbedingungen der Kinder weltweit zu verbessern. Vor allem nach Naturkatastrophen wie dem Erdbeben auf Haiti sind die Helfer sofort im Einsatz, um den Kindern und ihren Familien zu helfen. Viele Eurer Eltern spenden sicher an die Kindernothilfe oder andere Vereine dieser Art. Doch im letzten Jahr haben ganz viele Kinder in Deutschland auch gezeigt, wie sie den notleidenden Kindern in Haiti helfen können.

Action!Kidz heißt das Projekt der Kindernothilfe, mit dem Ihr Euch gegen die Ausbeutung von Kindern und Kinderarbeit auf der Welt wehren und den Kinder helfen könnt. Und wer mit kreativen Ideen, Engagement und dem Mut, viele Leute zum Spenden anzuregen, richtig viel Geld eingesammelt hat, wird natürlich geehrt. In diesem Jahr kommen die drei Siegerteams der Actiopn!Kidz aus Schiffdorf, Wesel, Bad Endbach und Iserlohn.

Insgesamt nahmen im letzten Jahr 137 Teams aus ganz Deutschland an der Aktion teil. Über 6.000 Kinder im ganzen Land haben für Kinder in Haiti gesammelt, die keine Eltern mehr haben und nun in fremden Familien leben müssen, in denen sie aber nicht gut behandelt, sondern nur als billige Arbeitskräfte ausgenutzt werden.

Das Siegerteam für das Jahr 2010 kommt aus dem kleinen Dörfchen Schiffdorf. Hier gelang es den Kindern das ganze Dorf zum Helfen zu begeistern. Über 5.600 Euro konnten die Kinder einsammeln.

Ihr wollt auch helfen? Für das Jahr 2011 sammeln die Teams von Action!Kidz Geld für die Kinder im südafrikanischen Sambia. Dort müssen Kinder in Steinbrüchen, als Straßenhändler oder Prostituierte arbeiten, um zu überleben. Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen findet ihr hier: www.actionkidz.de