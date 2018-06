Von Kindern für Kinder: Die ABC-Geschichte

In unserer losen Folge von Geschichte und Gedichten, die Kinder für Euch geschrieben haben, stellen wir Euch heute die ABC-Geschichte von Franziska K. aus Nordrhein-Westfalen vor. Franziska ist 10 Jahre alt. Und wie so viele von Euch war sie Anfang Februar krank. Zum Zeitvertreib hat sie sich folgende ABC-Geschichte ausgedacht, die ein bisschen an die ABC-Gedichte von James Krüss erinnert, die Franziska gerne liest.

Als Tim eines Morgens aufwachte, war es noch sehr dunkel.

Bis seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, drehte er Däumchen.

Claus, sein Freund, lag neben ihm.

„Dumm, dass er noch nicht wach ist“, dachte Tim.

Endlich wachte Claus auf.

„Frühstück…., wann gibt’s Frühstück?“ grummelte Claus, der immer nur ans Essen dachte, schläfrig.

„Gar nicht“, erwiderte Tim gut gelaunt.

„Ha, ha, ha“, brummte Claus, leicht säuerlich.

„In einer halben Stunde gibt es Frühstück“, rief Yvonne, Tims Mutter, aus der Küche.

„Ja endlich“, gähnte Claus.

„Könntest Du vielleicht Deine schlechte Laune auf in ein paar Jahren verschieben?“, fragte Tim genervt.

„Lalalalala“, singend kam jetzt auch noch Tims vierjährige Schwester Xenia hinein.

„Merk dir bitte jetzt ein für alle Mal“, sagte Tim wütend, „dass du so niemals Popstar werden kannst, auch wenn du es gerne möchtest.“

„Nein“, heulte Xenia. „ich will, ich kann.“

„Oh Mann“, stöhnte Claus und sah aus dem Fenster.

Plappergei, Tims Papagei, krächzte auch schon wieder und in Tims Zimmer herrschte das totale Chaos.

Quadratisch war es (also nicht das Chaos, sondern das Zimmer), aber das ist ja unwichtig.

Reiseberichte würde er mögen, meinte Claus, ob sie nicht zusammen einen gucken könnten.

„Sehr gute Idee“, stimmte Tim sofort zu.

„Toll, darf ich mitgucken?“, Xenia guckte bittend.

„Unbedingt“, stöhnte Tim.

„Vielen Dank“; jetzt war Xenia zufrieden.

Wütend krächzte Plappergei: „Guten Morgen, …Morgen…, Morgen!“, weil er nicht übersehen werden wollte.

Xenia ging wieder aus dem Zimmer.

Yvonne kam aber dafür herein.

„Zitronenlimonade gefällig?“, fragte sie und beide stimmten zu.

Ihr schreibt auch gerne Geschichte und Gedichte, die so gut sind, dass andere Kinder sie lesen sollten? Wir freuen uns über Eure Zuschriften und bemühen uns, Eure Erzählungen und Reime zu veröffentlichen. An besten geht es per Mail an kinderzeit@zeit.de