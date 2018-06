Auch im Möwenweg wird Ostern gefeiert

Die Kinder in der Reihenhaussiedlung im Möwenweg sind wie ihr. Sie gehen zur Schule, nachmittags treffen sie sich mit ihren Freunden, machen Hausaufgaben oder gehen in den Turnverein. Und in der Osterzeit werden Eier ausgepustet und bemalt, aus Kaffeefiltern (unbenutzt!) Hasen gebastelt, Osterzöpfe gebacken und vor allem das große Osterfeuer aufgebaut.

Ganz alltäglich, und doch spannend und lustig. „Die Kinder vom Möwenweg“ sind ein bisschen wie die deutsche Antwort auf die Bullerbü-Kinder von Astrid Lindgren, nur dass sie im hier und jetzt leben, und nicht vor rund achtzig Jahren.

Wer beim Lesen ganz genau aufpasst, kann sich von Autorin Kirsten Boie den einen oder anderen Basteltipp holen. Denn beim Schreiben musste sie ganz genau aufpassen, dass das, was sie beschreibt, auch wirklich funktioniert. „Im neuen Buch gibt es ein Kapitel, wo die Mädchen Filtertütenhasen basteln und daran kann ich mich noch gut erinnern aus der Zeit, als meine Kinder Filtertütenhasen gebastelt haben“, erzählt sie. „Ich dachte ich kann das ganz leicht schreiben. Aber es war ganz schwierig, weil ich das überhaupt nicht richtig hingekriegt habe. Die Filtertüten muss man in verschiedene Farben tunken und wenn man eine falsche Reihenfolge hat, dann wird das alles überhaupt nichts. Am Ende habe ich mir einen Zettel gemacht und aufgeschrieben, in welcher Reihenfolge ich die Farben verwenden muss.“

Für alle, die beim Lesen noch nicht so ganz verstanden haben, wie die Filtertütenhasen oder Wollfädeneier gebastelt werden: hier findet Ihr eine Anleitung für die Bastelideen, die im Buch erwähnt werden.

„Ostern im Möwenweg“ ist schon der siebte Band der „Möwenweg“-Serie von Kirsten Boie und gerade neu erschienen. Auch wer die anderen Bücher noch nicht kennt, findet sich in der Welt von Tara, Tieneke und der kleinen Maus schnell zurecht. Angeblich ist es auch der letzte Band der Serie, weil nun alle großen Ereignisse, die die Möwenweg-Kinder in einem Jahr so erleben, in Buchform zusammengefasst sind.

Kirsten Boie/ Katrin Engelking

Ostern im Möwenweg

Verlag Friedrich Oetinger, 2011

ab 8 Jahren, 12,95 Euro