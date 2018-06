Was soll ich lesen? Chemieuniversum

Was haben Menschen, Diamanten und Kekse gemeinsam? Sie alle bestehen zu großen Teilen aus Kohlenstoff. Kohlenstoff ist einer von 92 Bausteinen, aus denen alles aufgebaut ist, was Du auf der Erde sehen, riechen und anfassen kannst. Die ganze Welt, ja das ganze Universum mit allen Sonnen, Planeten und dem schwarzen Zeug dazwischen ist ein einziger Chemiebaukasten.

So erklärt, klingt die Naturwissenschaft sogar für Chemiemuffel spannend. Mit kurzen, witzigen Texten und vielen bunten Abbildungen erläutert Dir dieses Buch, woraus sich Schlangengift, Computerchips und Glas zusammensetzen, was man genau als Elemente und Atome bezeichnet und wie clever all diese Bausteine im Periodensystem angeordnet sind.

Adrian Dingle

Wie man aus 92 Elementen ein ganzes Universum macht

Bloomsbury 2011

16,90 Euro; ab 10 Jahren