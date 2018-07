Wer war eigentlich (19): Agatha Christie?

Agatha Christie war eine der erfolgreichsten Krimi-Schriftstellerinnen der Welt. Vor 120 Jahren wurde die Autorin in England geboren. Sie wurde von ihrer Mutter zu Hause unterrichtet, und diese merkte schnell, wie gut ihre Tochter Geschichten erzählen konnte. Ihren ersten Roman veröffentlichte Agatha mit 30 Jahren. Der Name des Detektivs, der in diesem Buch einen Mord aufklären muss, wurde weltberühmt und lautet: Hercule Poirot.

Noch mehr als ihn lieben Agatha-Christie-Fans aber die Hobby-Detektivin Miss Marple. Das ist eine schrullige alte Dame, die sich immer in die Polizeiarbeit einmischt und stets klüger ist als die Polizisten. Insgesamt hat Agatha Christie etwa 80 Romane, 40 Theaterstücke und viele, viele Kurzgeschichten geschrieben. Ihre Bücher wurden in 100 Sprachen übersetzt.

