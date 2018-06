Wer war eigentlich (29): Sitting Bull?

Er war ein berühmter Indianer-Häuptling, der vor mehr als hundert Jahren für die Rechte der amerikanischen Ureinwohner kämpfte. Sein indianischer Name war Tatanka Yotanka, was »sich setzender Bulle« bedeutet. Daraus haben die Amerikaner das englische Sitting Bull gemacht, also »sitzender Bulle«.

Als Sitting Bull aufwuchs, herrschte Krieg in den USA. Aus Europa kamen viele Einwanderer und wollten den Indianern ihr Land wegnehmen. Dagegen setzte sich Sitting Bull zur Wehr. Erst mit Kämpfen, wie der berühmten Schlacht am Little Bighorn. Die Indianer besiegten die Weißen, obwohl sie in der Minderheit waren und mit Pfeil und Bogen statt mit Gewehren kämpften. Später versuchte Sitting Bull, die Europäer mit Reden zu überzeugen. Doch stattdessen wollte die Regierung ihn einsperren. Bei seiner Festnahme wurde Sitting Bull erschossen.

