Sommerferienlesefutter: Kästner als Comic

Ab in den Sommerferien nach Berlin. Cool. Hauptstadt-Flair. Geschichte zum Anfassen. Jede Menge Kultur und Museen. Und Berliner mit der bekannten frechen „Schnauze“ und dem putzigen Dialekt. So was dachte sich auch Emil Tischbein, als ihn seine Mutter in den Zug nach Berlin setzte. Doch dann wird der arme Emil in der Bahn leergezockt, der Briefumschlag mit dem Geld, das er seiner Oma geben sollte, ist plötzlich weg!

So beginnt die Geschichte von Erich Kästner, von der wohl jeder von Euch schon gehört hat. „Emil und die Detektive“ ist einer der ganz großen Klassiker der Kinderliteratur. Klarer Fall von „muss“ man gelesen haben. Nun gibt es die rasante Detektivgeschichte, die im Berlin der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts spielt, als lässigen Comic. Zeichnerin Isabel Kreitz hat die Geschichte auf 111 munteren Seiten in tollen Bildern zusammengefasst. Genau richtig als Zuglektüre für eine Bahnfahrt nach Berlin. Aber vorsicht, nicht klauen lassen!

Erich Kästner

Emil und die Detektive – als Comic!

Mit Zeichnungen von Isabel Kreitz

Dressler Verlag

17,95 Euro, ab 6 Jahren