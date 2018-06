KinderZEIT Bilderbuchschatz (7): Zeitloses Gewimmel

Zum Staunen und Schmunzeln: Ali Mitgutschs Szenen zeigen das Stadtleben in all seinen Details

Von Christian Staas

Schiff, Luftballons, Kran, Frau, Auto, Hund. So geht es los. Schau mal! Hand ausgestreckt, die Augen wandern über die Seiten auf der Suche nach Bekanntem. Erste Wörter sagen. Umblättern, nein, umklappen. Dieses Buch hält was aus. Dicke, beschichtete Pappe.

Dann beginnen die Menschen und Tiere, etwas zu tun, die Dinge bewegen sich. Aus ersten Wörtern werden erste Sätze. Der Mann hält die Ballons. Ein anderer malt das Schiff an – grün. Oben im Kran sitzt einer drin – toll! Die Frau hat einen Hund im Kinderwagen – komisch!

In Ali Mitgutschs Bilder guckt man sich hinein, man betritt sie, man streunt Rundherum in meiner Stadt, man geht ins Schwimmbad, rodelt. Man wird groß in diesen Bildern, die die Welt bedeuten. Schau mal, der da in dem Boot fällt gleich ins Wasser. Und schau mal (ein Klassiker in diesem Klassiker!), die Seite mit dem offenen Haus. Wie man reinsehen kann in all die Zimmer, ins Treppenhaus, in den Lift. Und da sitzt einer auf dem Klo. Und die Frau, die klopft mit dem Besen an die Decke, weil die so laut sind oben. Und da! Und da!

So viel gibt es zu entdecken, noch nach Jahren. Auf den Seiten, und sogar zwischen den Seiten. Schau mal: Auf diesem Bild ist auch ein Hund. Und wo ist die Katze? Literatur ordnet die Welt und übersteigt doch unser Fassungsvermögen – so wie das Leben selbst. Bei Ali Mitgutsch geschieht das, seit 1968, ganz ohne Worte. Seine Wimmelbücher sind Bilderbücher in Reinform. Und man kann sich in ihnen, wie in einem Roman, verlieren und finden.

Zeitlos sind sie, auch wenn »DM« auf den Preisschildern steht statt »€«; auch wenn heute kein Kind mehr einen Reifen mit dem Stock treibt. Entscheidend ist etwas anderes: Mitgutschs gewitzte, niemals süßliche Bilder; der genaue Blick für Gesten, Mimik, Körperhaltung; der Schalk, der ihm – man sieht es jeder Doppelseite an – im Nacken saß beim Malen. Schau mal, da gucken nur zwei Füße aus dem Wasser. Und der Hund macht einfach an die Tonne!

Ali Mitgutsch ist ein Flaneur, ein echter Hingucker und ein mitreißender Erzähler. Mit Rundherum in meiner Stadt hat er, wenn man so sagen kann, ein Stück Weltliteratur gemalt.

Bilderbücher begleiten uns durch unsere Kindheit. Manche holen wir nach langer Zeit wieder hervor, um sie mit Kindern und Enkelkindern anzuschauen. Nach solchen Perlen – Klassikern und neuen Titeln – haben wir gesucht. Jede Woche stellen wir zwei Titel der neuen ZEIT-Edition vor.

