Bastel-Tipp: Urwald im Karton

Der Dschungel ist weit weg und gefährlich – es sei denn, Du holst ihn Dir ins Haus. Das klingt erst mal unglaublich, ist aber ganz einfach. Denn der Urwald verbirgt sich in einem Karton. Allerdings in Einzelteilen, die Du noch zusammensetzen musst. Alle benötigten Materialien werden mitgeliefert. Du brauchst nur noch eine Schere, etwas Geschicklichkeit und Fantasie, um die liebevoll erdachte Szene zum Leben zu erwecken. Die Bastelkits gibt es in verschiedenen Größen und Themen, vom Bio-Kiosk bis zur Affeninsel ist für jeden etwas dabei. Auch für Eltern geeignet.

Bastelkits

Sets von 8,60 bis 24,90 €

ab 6 Jahren

erhältlich unter www.bastelkits.de