Das Treffen der Kinderliedermacher

Was haben die Sänger von „Anne Kaffeekanne“, „Stups der kleine Osterhase“ und „Popel“ am letzten Septemberwochenende gemeinsam? Sie treffen sich in Hamburg zum großen Kongress der Kinderliedermacher, machen natürlich viel Musik, reden aber auch über ernste Themen, die sie in ihren Liedern ansprechen möchten.

Schon zum vierten Mal treffen sich Rolf Zuckowski, Frederik Vahle und viele andere Musiker, um über ihre Musik zu sprechen. Themen sind in diesem Jahr „Kinderlieder aus den verschiedensten Kulturen“, „Lieder über Trauer“ und „Lieder mit Gebärden für gehörlose oder schwerhörige Kinder“. Aber es wird nicht nur geredet, sondern auch kräftig Musik gemacht. Hier findet Ihr das komplette Programm und könnt Euch raussuchen, welches Konzert genau das richtige für Euch ist.