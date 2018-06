Mitmachen: Weihnachten im Schuhkarton

Was ist Weihnachten? Für die meisten von Euch ein schönes Familienfest, bei dem es vor allem für die Kinder viele Geschenke gibt. Doch es gibt auch Kinder, bei denen fällt Weihnachten aus – und das, obwohl auch sie im Fernsehen und auf den Werbetafeln an der Straße immer gezeigt bekommen, wie das perfekte Weihnachtsfest auszusehen hat: mit einer Mama, einem Papa, einem tollen Baum und gaaaanz vielen glitzernden Päckchen. Kindern in Osteuropa, für die Weihnachten oft ein trauriges Fest ist, könnt ihr eine besondere Weihnachtsfreude machen: Packt ein Päckchen – zum Beispiel einen Schuhkarton – für ein Kind in Osteuropa und gebt es an einer der über 1.000 Sammelstellen in Deutschland oder Österreich ab. Weihnachten im Schuhkarton heißt die Aktion, die es bereits seit vielen Jahren gibt.

Die Geschenke werden von den Kirchengemeinden in den Ländern, in die sie geschickt werden, an Kinder verteilt, die sonst nie oder nur sehr selten ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Im letzten Jahr wurden in Deutschland und Österreich 490.000 Päckchen gepackt!

Was kann alles in die Päckchen rein? Vor allem Sachen, die Euch ganz alltäglich erscheinen, sind für viele Kinder etwas ganz Besonderes: Malstifte, Radiergummis, Malbücher, kleine Kartenspiele, Zahnbürste, Zahnpasta, Haarbänder, Spielzeugautos, Seifenblasen, warme Socken und kuschelige Stoffiere. Alles, was Euch gefällt, ist erlaubt, mit Ausnahme von Kriegsspielzeug. Denn Gewalt kennen diese Kinder leider oft zu sehr.

Mehr über die Aktion und vor allem alle Päckchen-Abgabestellen findet Ihr unter http://www.geschenke-der-hoffnung.org.