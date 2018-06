Kritik an Kongo-Studie

Andrea Böhm hat zuletzt in New York fünf Jahre als Reporterin für Geo und die ZEIT gearbeitet. Ihr Buch Die Amerikaner – Reise durch ein unbekanntes Imperium erschien 2004 im Herder-Verlag. Bald danach zog sie zurück in die alte Welt und ist seit Januar 2006 Redakteurin im Politik-Ressort der ZEIT. Dort befasst sie sich unter anderem mit internationaler Strafjustiz, mit (Nach)Kriegsgesellschaften und den mehr oder weniger erfolgreichen Missionen der UN.

Ihr Recherchegebiet reicht vom Kosovo bis zum Kongo. Damit dabei der wundersam irrsinnige und irrsinnig wundersame Alltag in Prishtina, Kinshasa oder Kabul nicht zu kurz kommt, schreibt sie in ihrem Logbuch über ihre Begegnungen mit Box-Trainern, Schönheitsköniginnen und Erweckungspredigern. Wenn es gar nicht anders geht, kommentiert sie auch die Weltlage.