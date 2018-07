Smartphone-App erstellt Krebsdiagnose

Nein, es ist noch nicht der 1. April. „Live Science“ berichtet über ein neues Gerät, das relativ zuverlässig innerhalb von einer Stunde eine Krebsdiagnose anhand von neun Proteinen erstellen kann. Das Gerät, ein kleiner, mobiler Kernspintomograph, untersucht eine präparierte Gewebeprobe und gibt seine Scan-Ergebnisse an eine Smartphone-App weiter. Diese wertet sie angeblich in 96 Prozent der Fälle richtig aus. Getestet wurde das Gerät bislang an 50 Patienten im Massachusetts General Hospital.

via Andreas Milles