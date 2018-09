Paris ist immer eine Reise wert!

Habe letzte Woche einen kleinen Ausflug nach Paris gemacht, wollt einmal schauen, was in der großen Stadt kulinarisch so alles los ist.

Man bekommt ja von verschiedenen Freunden einen Tipp, dann gibt es die üblichen Reiseführer, von denen, glaube ich, einer dem anderen abschreibt. Ich habe in einem Extra Heft vom FEINSCHMECKER und über die Homepage http://www.bestrestaurantsparis.com/sehr gute Tipps bekommen.

Es ist schon erstaunlich, vor allem für einen Gastronomen, wie „einfach“ zum Teil die Gläser und Besteck-Ausstattung verschiedener Bistros ist. Ho ho, ich bin wirklich kein Nörgler, mir hat es sehr gut geschmeckt, die Leute waren nett und die Bude voll, was will man mehr.

Über die Restaurants usw., alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat, berichte ich später, zuerst bin ich in einen Laden marschiert, bzw. mit der Metro hingefahren,

E. DEHILLERIN – Le spécialiste du matériel de cuisine

18 et 20, rue Coquillière – 51, rue Jean- Jacques Rousseau – 75001 PARIS

– und dieser Laden ist die pure Sensation. Ausstattung von vor dem Krieg, Regale und ein geregeltes Chaos, in dem alles gefunden wird, was die flinken Verkäufer suchen.

Kupferkasserollen in allen erdenklichen Formen (Vorsicht: die Schlepperei hinterher!! Die Dinger sind schwer…) Küchengerätschaften, Förmchen usw. usw.

Für mich als Messerfan gibt es Sabatier Messer mit 50% Kohlenstoff und 50% Edelstahl. Klassische Form, habe mir natürlich welche gekauft. Dann noch ein paar Fleischspieße mit einem Wildschwein als Deko, für einen zünftigen Wildschweinfiletspieß nach der Jagd.

Ich kann nur sagen, der Besuch lohnt sich. Gegenüber ist übrigens eine Brasserie für die bessere Hälfte, die während des etwas längerem Aufenthaltes zwischendurch einen Café brauchte.