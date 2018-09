Coronabohnen-Chili mit Ingwerpeperonata

© Getty Images; Vincent Klink

Zutaten:

2 Tassen dicke weiße Bohnen (Saubohnen)

1 Schalotte, fein gewürfelt

1 Peperoni

1 grüne Gemüsepaprika

1 Staudensellerie gewürfelt

1 Knoblauchzehe, fein gewürfelt

1 Bund Petersilie

1 EL Essig

1 Zweig Rosmarin

1 l Gemüsebrühe

2 EL Olivenöl

Grober Pfeffer, Salz

Zubereitung Chili:

Bohnen über Nacht in fünfmal so viel Wasser einweichen. Ich sage das mit Nachdruck: Man nimmt lieber einen Rieseneimer Wasser mit einigen Bohnen auf dem Grund als eine Schüssel, in der am anderen Morgen die Bohnen trocken liegen. Alle Welt meint, mit Hitze und Vollgas kriegt man die Bohnen auch kurzfristig weich. Das stimmt, aber sie platzen und vermatschen dann.

Schalotten und Knoblauch in Olivenöl anschwitzen. Die eingeweichten Bohnen dazugeben und mit Gemüsebrühe auffüllen. Eine Stunde mit geschlossenem Deckel langsam kochen oder im Ofen bei 180 Grad garen. Die Bohnen muss man immer wieder probieren. Werden sie weich, dann den Staudensellerie, den Rosmarin, die fein gewürfelten Peperoni (Hartgesottene nehmen kleine Chili) und Paprika zugeben. Nochmals zehn Minuten kochen. Petersilie dazugeben. Falls noch Brühe im Topf ist, den Deckel abnehmen und bei kräftigem Feuer reduzieren lassen. Die gegarten Bohnen mit zwei Esslöffel Olivenöl, Pfeffer und Salz abschmecken. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Bohnen in der Mitte des Tellers anrichten und mit Peperonata umlegen.

Peperonata:

4 Paprika (bevorzugt lange Sorten)

1 EL Ingwerpulver

1 Zwiebel, grob gewürfelt

1 Knoblauchzehe gequetscht

1 TL Oregano

2 EL Olivenöl zum Rösten

1/8 l Olivenöl zum Einlegen

Grober Pfeffer, Salz

Die Paprika von den Kernen befreien und halbieren. Mit Olivenöl bepinseln, pfeffern, salzen und im Ofen bei 180 Grad rösten. Wenn die Paprika Brandflecken bekommen, ist das von Vorteil, denn der Karamellgeschmack macht den Reiz dieses Gerichts aus. So lange garen, bis die Paprika weich sind und man ihnen die Haut abziehen kann. Abschließend mit Ingwerpulver bestäuben und noch einmal kurz durchschwenken.

Auf einfachere und effektive Art werden Paprika auch in der Pfanne mit Deckel gebraten. Die Früchte dürfen auch dann gerne an einigen Stellen etwas anbrennen. Auch so entsteht der angenehme Karamellgeschmack.

Will man Peperonata im Glas länger aufbewahren, so werden sie in Olivenöl eingelegt.