Das Hohenloher Genießermärktle

Nach 4 Wochen erlebnisreichen Urlaubs in Australien geht es jetzt gut erholt in der Heimat wieder richtig los. Frühlingsanfang und Saisonstart mit dem Hohenloher Genießermärktle im Laurentius. Zusammen mit dem Slowfood Convivium Tauberfranken organisierte ich ein „Märktle“ an dem die Taubertäler und Hohenloher Erzeuger ihre herrlichen Produkte in Kostproben verteilten und sich mit interessierten Gästen austauschen konnten. Eine bunte Mischung der besten Erzeuger aus Tauberfranken und Hohenlohe sorgte für Abwechslung und Kurzweil:

Die Qualitätsgaranten für meine Küche:

Weingut Hofmann

Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall

Dorfkäserei Geifertshofen

Obstbrennerei Steudle

Kaffeehaus Hagen

Tauberhase GbR

Schmidbergers Ziegenhof

Weingut Schlör

Geflügel vom Brunnenhof GbR

Biozertifizierte Apfel- und Birnenschaumweine

Danach kochte ich am Wahlabend ein regionales Menü zum absoluten Probierpreis.

Da ich im Grenzgebiet von Baden–Württemberg und Bayern liege, kam der eine Teil der Gäste aus Baden–Württemberg und der andere aus Bayern und somit begann ich meine kleine Eröffnungsrede mit den Worten:

„Liebe Gäste, einige von Ihnen hatten die Wahl, einige hatten keine Wahl. In jedem Fall haben Sie für den heutigen Abend die richtige Entscheidung getroffen.“

Das Menü:

Die Aromen der Region

Dinkelbrot mit Wildkräuterquark

***

Schwäbisch Hällische Blutwurst

Süßkartoffelkompott

***

Karamellisierter Ziegenkäse aus Adolzhausen

Grünkern à la cous – cous

Schwarzriesling – Traubenkernöl

Schwäbisch – Hällischer Schinkenknusper

***

Geräucherter Casteller Bachsaibling

Alblinsen und Meerrettich – Silvanersud

***

Gerollter Schlegel vom Mäusdorfer Landgockel

Apfelchutney mit Verjus, Honig und Tauberhasenmostrich

***

Aus der Dorfkäserei Geifertshofen

Via Aurelia, Mittelalter St. Barbara und Jagsttaler

Tauberzeller Geiztraubengelee

***

„Bieramisu“ vom Wernecker Hefeweizen

und fränkischem Soßenlebkuchen

Sorbet von eingeweckten Gewürzzwetschgen

Getränkeset:

Aperitif: Hohenloher Pyrus, Birnenschaumwein

2009 Alter Wengert Tauberhase

2009 Weißburgunder Reichholzheimer First Schlör

2008 Schwarzriesling R Schlör

2008 Tauberschwarz Röttinger Feuerstein Weingut Hofmann

„Fass Tauberhase“

Streuobstbrände Steudle, Bad Brückenauer Mineralwasser, Hagen Kaffee

Menü 35,00 Euro Getränkeset 24,80 Euro

Vielen Dank an alle Produzenten und an Herrn Wiesinger–Sych für die tolle Unterstützung.

P.s.: Wer Mitglied werden will oder Förderer: hier geht’s lang…