Christian Mittermeier ist familiär vorbelastet: Nahezu alle Verwandten haben mit Lebensmitteln zu tun. Sie sind Bäcker, Metzger, Wirte, Bauern, Brauer, Köche. Auch Mittermeier ließ sich zum Metzger und Koch ausbilden. Schon mit 23 Jahren machte er sich selbstständig. Mittlerweile betreibt er einen kulinarischen Gemischtwarenladen aus Restaurant, Enoteca, Hotel, Kochschule und Cateringbetrieb. Nebenbei baut er Wein an und züchtet Bienen.

Christian Mittermeier ist Mitglied der Jeunes Restaurateurs d’Europe und engagiert sich für Slowfood.

Nach seiner Kochlehre ging der 1963 geborene Jürgen Koch in die USA, nach Mexiko, Hong Kong, in die Schweiz, nach Frankreich und Italien – und führt nun mit seiner Frau Sabine seit über 10 Jahren das eigene Hotel Laurentius im wunderschönen Tauberfranken.

Das Restaurant im Gewölbe ist mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, dort bereitet er Hohenloher Rind, Fränkischen Waller, Steigerwälder Flusskrebse und Schwäbisch-Hällisches Spanferkel.

Sabine Koch, gelernte Küchenmeisterin und geprüfte Sommeliere, empfiehlt ihren Gästen dazu beste fränkische und internationale Weine.

Zum Hotel gehört das Hohenloher Märktle, dort kann man sich eindecken mit „Obst, Gemüse, Schwein & Wein“.

Kommend aus dem südbadischen Münstertal, führt Karl-Josef Fuchs dort in fünfter Generation mit seiner Frau Sabine im Familienbetrieb das Romantikhotel „Spielweg“ in schönster Lage direkt an Schauinsland und Belchen. Auf seiner Karte finden sich regionale Produkte wie Münstertäler Forellen, Hinterwälder Kälber, Wild aus eigener Jagd und Obst und Gemüse aus dem Markgräflerland. Etwas Besonderes sind die drei Spielweger Käsesorten, die er in seiner 1995 eingerichteten Käserei selbst herstellt. Er ist außerdem Gründungsmitglied der „Jeunes Restaurateurs d’Europe Deutschland", einer Vereinigung von inzwischen 50 jungen deutschen Spitzenköchinnen und -köchen.