Ready to LOL: Die YouTube Comedy Week beginnt

YouTube ohne Comedy? Unvorstellbar. Die erfolgreichsten Kanäle, ob in den USA oder Deutschland, sind vor allem für die Lachmuskeln ausgelegt und längst hat sich ein eigenes, sehr junges und sehr netzaffines Comedy-Genre etabliert, das man problemlos als „YouTube-Comedy“ bezeichnen kann. Mit Protagonisten, die immer häufiger auch jenseits der Internets für Lacher sorgen, und die selbst gestandenen TV-Comedians mittlerweile im Netz den nötigen Schub geben.

In der kommenden Woche feiert YouTube sich und seine Comedy-Macher. Vom 19. bis zum 25. Mai findet die YouTube Comedy Week statt. Los geht es heute Nacht um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit einer zweistündigen Liveshow. Zu den Gästen zählen unter anderem Vince Vaughn, Ricky Gervais, Conan O’Brian, Ben Stiller und Sarah Silverman. Bis zum nächsten Samstag gibt es jeden Abend eine Show: Geplant sind unter anderem Shows mit dem Fokus auf Musik, Improvisationscomedy und Stand-Up. Alle Inhalte sind natürlich nach der Ausstrahlung auf dem Spotlight-Kanal archiviert.

Die Comedy Week ist der erste Versuch der Plattform, über mehrere Tage hinweg ein Sendeschema zu liefern – und damit der nächste Angriff auf das klassische Fernsehen. Ist es bei YouTube in der Regel immer noch so, dass die Nutzer sich die Inhalte durch Empfehlungen oder selbst zusammensuchen müssen, bekommen sie in dieser Woche jeden Abend ein vorgegebenes Programm. Anklicken und laufen lassen, das ist der Plan. Dass YouTube längst auch Live-Streaming kann, haben sie spätestens mit dem Sprung Felix Baumgartners bewiesen, den acht Millionen Menschen gleichzeitig auf YouTube alleine verfolgten.

Synergie-Effekte gewünscht

Gleichzeitig geht es natürlich um das Vorstellen der zahlreichen Talente, die inzwischen ihr Geld auf der Plattform verdienen. Die beiden Jungs von Smosh etwa, die mit fast 10 Millionen Abonnenten zurzeit den erfolgreichsten Kanal der Welt betreiben. Oder die Macher von Epic Rap Battles of History, die inzwischen selbst Rapper wie Snoop Dogg Lion als Gäste begrüßen konnten. Und auch die Satire-Seite The Onion hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker auf Videoformate konzentriert.

Die Comedy Week soll Synergien zwischen neuen, talentierten Künstlern und gestandenen Comedians schaffen. Das klingt logisch, denn zwischen den beiden Gruppen besteht noch immer ein Graben: YouTube-Künstler haben es schwer, in traditionellen Medien Fuß zu fassen. Für TV-Künstler ist dagegen der Weg ins Netz nicht immer leicht, oft mangelt es an dem direkten Austausch mit der Community. Originalkanäle wie der von Sarah Silverman, Michael Cera und Reggie Watts gegründete Jash suchen deshalb bewusst den Kontakt zu bekannten YouTubern – und genießen die Freiheit im Netz: „Niemand muss ein Scripts absegnen, niemand braucht überhaupt ein Script“, sagte Silverman auf dem diesjährigen SXSW-Festival.

Neben den genannten Künstlern treten im Verlauf der Woche noch Ryan Higa, The Fine Bros, The Gregory Brothers, CollegeHumor, Daily Grace, Epic Meal Time und Tobuscus auf. Tubefilter hat eine ausführliche Liste.

Zusätzlich dürfen die Zuschauer aber auch zahlreiche Videos von Machern erreichen, die nicht offiziell an dem Programm teilnehmen. Und wer weiß: Vielleicht sind ja auch deutsche YouTube-Comedians dabei.