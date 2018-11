Einige erinnern sich vielleicht noch an Edgar Allen Poes Geschichte The Tell-Tale Heart (Das verräterische Herz) aus der Schule. Annette Jung vom Berliner Animationsstudio Talking Animals, das wir hier schon mehrmals hatten, hat sich die Kurzgeschichte vor einigen Jahren für ihre Diplomarbeit an der HFF Potsdam angenommen und in eine schaurig-schöne 2D-Animation gepackt.

