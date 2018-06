BBC schließt „Backstage“ – wegen des großen Erfolges

Ein fünfjähriges Experiment ist zu Ende gegangen. Anfang des Jahres schloss die BBC den Vorhang für ihr Projekt Backstage BBC. Der Blick hinter die Kulissen hat etliche Projekte und Ideen rund um Open Data des britischen öffentlich-rechtlichen Senders hervorgebracht. Eine Retrospektive liegt nun in Form eines kostenlosen eBooks vor.

BBC Backstage war als Sandkasten gedacht, um Ideen rund um die digitale Verarbeitung von Informationen zu testen. So sind etliche Visualisierungen, Services und Schnittstellen entstanden. Dass nun Schluss ist, hat nicht zuletzt mit dem Erfolg des Projektes zu tun. Viele Ideen sind schlicht zur Norm geworden. Vor drei Jahren war es noch eine Innovation, automatisch die neuesten Nachrichten an Twitter schicken zu lassen – heute ist es für die meisten Websites selbstverständlich.

Die Schließung war bereits im Oktober vergangen Jahres angekündigt worden. Aber auch, dass es in anderer Form weitergeht: So soll es bald ein überarbeitetes Verzeichnis aller Schnittstellen und Datenströme geben. Projekte wie der statistische Überblick über aller BBC Programme beispielsweise Channelographylaufen weiter. Auch die Sammlung von Visualisierung der Nachrichtendaten wird weiter betrieben.

Während im Vereinigten Königreich öffentlich-rechtliche Sender großzügig mit ihren Daten umgehen dürfen, herrscht hierzulande Ebbe. Das zeigen die Querelen um die Verweildauer von Inhalten in den Mediatheken. Es ist an der Zeit, dass auch in Deutschland die öffentlich-rechtlichen Inhalte als Open Data verstanden werden.