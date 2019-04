Vollbeschäftigung – ein Horrorszenario

Dirk Reinhardt, Jahrgang 1969, ist freier Journalist in Leipzig. Geboren wurde er in Sachsen-Anhalt, aufgewachsen ist er in Thüringen, seit Jahren lebt er in Sachsen. Er hat in Leipzig Politikwissenschaft, Journalistik und Arabistik studiert und schreibt heute für verschiedene Medien, unter anderem für Nachrichtenagenturen und Zeitschriften.