Al-Kaida prahlt mit Gefangenbefreiung in Abu Ghraib

Yassin Musharbash, geboren 1975, ist ZEIT-Redakteur im Ressort Investigative Recherche in Berlin. Außerdem ist er Arabist und Buchautor („Die neue al-Qaida“, 2006; „Radikal“, 2011). Seit mehr als einem Jahrzehnt beschäftigt er sich mit Islamismus, Terrorismus, Islamophobie und anderen radikalen Ideologien und Praktiken.

Der amerikanische Schriftsteller und Journalist Ambrose Bierce (1842 – 1914) war ein anerkannter Zyniker. So ist auch seine Definition des Begriffs „Radikalismus“ in der berühmten Aphorismen-Sammlung „The Devil's Dictionary“ einzuordnen: „Radicalism, n.: The Conservatism of tomorrow injected into the affairs of today“. Weiterlesen…