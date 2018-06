Kandidatenturnier 2016: Drei Spitzenreiter nach drei Runden

Ilja Schneider

Ilja Schneider, Jahrgang 1984, internationaler Meister, spielt für die Schachfreunde Berlin in der Bundesliga und bloggte in der Vergangenheit in seinem Schachzoo . Auf Wikipedia heißt es, er sei der "beste Kaffeehausspieler Deutschlands", aber das entbehrt ebenso jeder Grundlage, wie die Behauptung, seine Lieblingsfußballmannschaft Hannover 96 hätte seit Jahren einen Auswärtskomplex.Johannes Fischer, Jahrgang 1963, liest gerne Bücher, geht gerne ins Kino und spielt gerne Schach. Mit diesen schönen Dingen beschäftigt er sich auch auf seinem eigenen Blog Schöner Schein . Er lebt in Nürnberg als freier Übersetzer, Autor und Redakteur und schreibt regelmäßig für ChessBase und KARL, Die kulturelle Schachzeitschrift Dennes Abel, Jahrgang 1989, spielt für die Schachfreunde Berlin in der ersten Bundesliga und kommentierte für ZEIT ONLINE bereits die WM 2013 . Er hat am Schachbrett schon vieles gesehen, aber noch nicht genug, deshalb will er im Oktober beim Millionairechess in Las Vegas antreten.