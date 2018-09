Reiche Männer verschaffen Frauen mehr Orgasmen. Na klar.

Und wieder eine wissenschaftliche Studie, die ein bisschen ratlos zurück lässt.

Thomas Pollet, ein Psychologe an der Newcastle University in Großbritannien, hat anhand der Daten von 5000 Chinesinnen und Chinesen heraus gefunden, nein, will heraus gefunden haben, dass Frauen von reichen Männern beim Sex öfter Orgasmen haben.

Ach, und jetzt zerbrechen sich natürlich alle, die das Ergebnis lesen, den Kopf über die möglichen Ursachen und Auswirkungen. Passt die Erkenntnis zu den bisherigen Forschungen, dass Frauen für ihren Nachwuchs immer die besten Männchen wählen? (Nach derzeitigem wissenschaftlichen Stand übrigens: besonders männliche als biologische Erzeuger, eher softere als Aufzuchtpartner.) Sind reiche Männer gar besser im Bett und wenn ja, wieso?

Hoffentlich beziehen Pollet und seine Kollegen auch einen anderen simplen Umstand in ihre Überlegungen mit ein: Wer sich den Kopf nicht über unbezahlte Rechnungen zerbrechen muss, hat ihn frei für entspannten Sex.