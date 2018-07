Am Montag haben wir Sie gefragt: Was fällt Ihnen zu diesem Bild ein, das uns am Samstag um 23.30 Uhr zugespielt wurde?

Uns haben rund 350 Vorschläge erreicht. Unser Sieger ist Max Hoffmann, der dessen wirtschaftspolitische Dimension am besten auf den Punkt gebracht hat: „Die Reportage ‚Europäisches Papiergeld als Dämm-, Dicht-, und Heizmaterial‘ löste bei den Zuschauern differenzierte Reaktionen aus.“ Er gewinnt eine Ausgabe des Buchs Der Fußballlehrer von Malte Oberschelp aus dem Verlag Die Werkstatt. Dafür, Herr Hoffmann, brauchen wir Ihre Adresse. Bitte mailen an online-sport at zeit.de. Wie geht’s hier weiter? Gelegentlich. Achten Sie auf die Aushänge! Vielen Dank fürs Mitspielen.