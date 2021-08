Was wir machen und wer bei uns schreibt

Wir müssen reden – über Rechtsextremismus! Das ist das Thema dieses Blogs. Hier schreiben engagierte Autoren aus allen Regionen Deutschlands über die extreme Rechte, Rassismus und Antisemitismus.

Seit der Gründung 2007 wollen wir mit diesem Blog aufmerksam hinschauen. Was passiert in der Szene? Wo ist sie besonders aktiv? Welche Strategien wenden die Rechtsextremen an? Warum haben sie Zulauf? Und was kann man gegen sie tun?

Zum Schutz vor Drohungen aus der rechtsextremen Szene schreiben manche unserer Autoren unter Pseudonym.

Unsere Autoren

Christoph Hedtke ist freier Journalist und arbeitet vor allem zu den Themen extreme Rechte und Migration. Für den Störungsmelder und andere Medien beobachtet er seit 2013 rechte Aktivitäten in der Region Leipzig.

Hardy Krüger schreibt und fotografiert als freier Journalist für verschiedene Medien zum Thema Rechtsextremismus. Neben dem Störungsmelder veröffentlicht er unter anderem in den Potsdamer Neuesten Nachrichten und im Tagesspiegel. Darüber hinaus schreibt und fotografiert er für den Presseservice Rathenow über lokale Entwicklungen der extremen Rechten im westlichen Brandenburg und im nördlichen Sachsen-Anhalt.

Sebastian Lipp recherchiert und berichtet als freier Journalist für verschiedene Medienhäuser. Schwerpunkt: die Umtriebe von Neonazis und anderen Rechtsradikalen vor allem in Bayern. Als Chefredakteur bei Allgäu ⇏ rechtsaußen sieht er bei der dortigen Szene besonders genau hin.

Henrik Merker schreibt seit 2017 für den Störungsmelder. Identitäre, Gerichtsprozesse und Berichte aus dem deutschen Outback sind sein Spezialgebiet. Schreiben kannst du ihm via Twitter.

Dennis Pesch schreibt als freier Journalist für verschiedene Medien zu Rechtsextremismus und sozialen Bewegungen in Nordrhein-Westfalen. Neben dem Störungsmelder ist er für unter anderem für Jungle World und neues deutschland unterwegs.

Felix M. Steiner arbeitet seit mehreren Jahren als freier Journalist und Referent zum Thema extreme Rechte und soziale Bewegungen. Sein Schwerpunkt sind die Strukturen und Strategien der extremen Rechten in der Bundesrepublik Deutschland.

