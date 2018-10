Über das Blog

Dieses Blog dreht sich um Barrierefreiheit. Deshalb auch "stufenlos". Stufenlosigkeit ist nur eine von vielen Voraussetzungen für Barrierefreiheit. Es geht auch um Rampen, um Fahrstühle, Blindenleitsysteme, Rollstühle, Gebärdensprache und alles was dazu gehört. Weiterlesen...

Christiane Link ist Journalistin und Unternehmerin. Seit 2006 lebt sie in London, geboren ist sie in Mainz und hat lange in Hamburg gelebt. Sie hält Vorträge über das Thema Barrierefreiheit und berät europaweit Unternehmen darin, wie sie ihren Service für behinderte Kunden verbessern können. Außerdem fliegt sie leidenschaftlich gerne und hat ein Faible für U-Bahnen. Seit kurz nach ihrer Geburt ist Christiane Link querschnittgelähmt und daher im Rollstuhl unterwegs.