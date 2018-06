Nächste Abfahrt Potsdamer Platz

Der Tonträger bricht seine Winterferien ab, denn es gibt frohe Neuigkeiten: David Bowie hat Geburtstag und schenkt seinen Fans eine neue Single.

Einer der Helden des Pop wird 66. Glaubt man einem Helden des Schlager, geht dann ja erst alles richtig los. David Bowie hat viele überrascht mit der Nachricht, dass er nach zehn Jahren Pause im März ein neues Album vorstellen will.

Zum Geburtstag gibt es heute den ersten Song daraus. In Where Are We Now? erinnert sich Bowie an seine Zeit in Westberlin, wo er zwischen 1976 und 1979 lebte. In Schöneberg wohnte er im selben Haus wie Iggy Pop, mit Brian Eno und Tony Visconti arbeitete er in den heute legendären Hansa-Studios zusammen.

Die Berliner Jahre haben Bowie stark geprägt. Das bekannteste Zeugnis aus dieser Ära ist seine so genannte Berlin-Trilogie bestehend aus den Alben Low, Heroes und Lodger.

In dem ruhigen Where Are We Now? spannt Bowie nun einen Bogen über 45 Jahre. Im dazugehörigen Video verarbeitet er historische Filmdokumente der Berliner Teilung. Flächige Synthesizer, warme Klavier- und Gitarrenakkorde, stotterndes Schlagzeug, große Hallräume und die weinerliche Stimme eines ermüdeten Helden geben Introspektive und Retrospektive eine musikalische Entsprechung.

Had to get the train

From Potsdamer Platz

You never knew

That I could do that

Just walking the dead Sitting in the Dschungel

On Nürnberger Straße

A man lost in time

Near KaDeWe

Just walking the dead Where are we now?

Where are we now?

The moment you know

You know you know Twenty thousand people

Cross Bösebrücke

Fingers are crossed

Just in case

Walking the dead Where are we now?

Where are we now?

The moment you know

You know you know As long as there’s sun

As long as there’s sun

As long as there’s rain

As long as there’s rain

As long as there’s fire

As long as there’s fire

As long as there’s me

As long as there’s you

David Bowies neues Album The Next Day wird in Deutschland am 11. März erscheinen. Es umfasst 14 Songs und drei Bonus-Tracks. Bowie hat es mit Tony Visconti in New York aufgenommen.