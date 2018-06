65 Jahre DIE ZEIT

Inge Kutter, Redakteurin im Ressort Chancen, besuchte das älteste Campusradio in Nordrhein-Westfalen, CT das radio (Link: http://www.radioct.de), an der Ruhr-Universität Bochum und diskutierte dort mit den ehrenamtlichen Radiomachern über Berufschancen im Journalismus. Thomas Schnieders, der sich den Besuch gewünscht hatte, war begeistert: „Der Impuls, dass es eben nicht auf ein schnelles Studium ankommt, sondern auf praktische Erfahrungen, ist sehr ermutigend. Daneben hat es natürlich Spaß gemacht, einer jungen ZEIT-Redakteurin ein Loch in den Bauch zu fragen.“ Auch das Fazit von Christina Kühn fiel positiv aus: „Danke für den Besuch und das nette und interessante Gespräch, das mir Mut gemacht hat, diesen Berufswunsch weiter zu verfolgen und es einfach mal zu probieren. Bis zum nächsten Geburtstag (und der nächsten Ausgabe).“



Inge Kutter fand es schön und wichtig, diesen journalistischen Nachwuchs zu besuchen, der ehrenamtlich ein Radio betreut: „Wenn ich auch ein bisschen Berufsberatung leisten konnte, freut mich das natürlich“, sagt sie.