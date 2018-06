65 Jahre DIE ZEIT

Im Mai besuchten ZEIT-Mitarbeiter verschiedene Schulen in Deutschland, aber auch in der Schweiz. Politik-Redakteurin Tina Hildebrandt freute sich an die Europaschule Kerpen zurückzukehren, an der sie 1989 ihr Abitur gemacht hatte. Die Schüler der Jahrgangsstufen 11-13 nutzten die Gelegenheit, die Journalistin über Politik und ihre parteipolitischen Einschätzungen zu befragen: Welche Politiker sind privat ganz anders als vor der Kamera? Wem steht eine große politische Karriere bevor? Und wie ist Ihre Einschätzung zu Wikileaks?

Um Politik ging es auch am Gymnasium Meiendorf in Hamburg. Wirtschafts-Redakteur Fritz Vorholz besuchte die Schüler des Studiengangs „Internationale Beziehungen“ und diskutierte mit ihnen über die aktuelle Atomdebatte; ein Gespräch mit einem Experten, das auf reges Interesse stieß: „Meiner Meinung nach ist es sehr sinnvoll, diese Diskussionsrunden zu machen. Für mich war es sehr aufschlussreich, da diese Themen im Unterricht wenig behandelt worden und auch sehr wichtig und aktuell waren. So konnte man einiges mitnehmen“, berichtet einer der Schüler im Anschluss.