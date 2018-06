65 Jahre DIE ZEIT

Enges Cockpit, harte Kupplung und eine Sitzposition nahe am Asphalt erwarteten Stefan Schmitt an der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Zum 65. Geburtstag der ZEIT besuchte der stellvertretende Ressortleiter Wissen das WHZ Racing Team auf dem Campus Scheffelberg. Bevor die Testfahrt im FP208, auch „Juri“ genannt, losgehen konnte, tauschte Stefan Schmitt Hemd gegen Helm und Rennanzug und ließ sich in die Sicherheitsregeln einweisen.

Auf dem Campus hatten die Teammitglieder eine Rennstrecke aufgebaut. Stefan Schmitt gab zunächst vorsichtig Gas, bevor er mit jeder Runde an Geschwindigkeit zulegte: „Ein ganz unmittelbares Rennwagengefühl und ein tolles Erlebnis.“

Im Anschluss zeigten die 16 Studenten Stefan Schmitt ihren ganzen Stolz: den FP511e („eGon“), das diesjährige Elektrofahrzeug, und leiteten damit in die Diskussion zum Thema Elektromobilität über. Der stellvertretende Ressortleiter war begeistert: „Ausgehend von Fragen zu einer ganz konkreten Technologie, nämlich elektrischen Antrieben, entspann sich ein Gespräch über gesellschaftliche Akzeptanz von Innovationen, über den gesellschaftlichen Umgang mit Energie und über Erfolgsfaktoren technischer Neuerungen.“ Bald ging es zum Beispiel um Carsharing oder den Zugriff auf die unterschiedlichsten Verkehrsmittel per Smartphone. „Insgesamt haben die Studenten des WHZ Racing Team einen ganz umfassenden Blick darauf geworfen, wie Mobilität in Zukunft aussieht.“