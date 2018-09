Multikulturalismus funktioniert

Jedenfalls in Kanada, das doch auch hierzulande jetzt immer wieder als Modell herumgereicht wird (Punktesystem…). Kanada hat sogar einen Minister für „Citizenship, Immigration and Multiculturalism“.

Die Voraussetzungen des Funktionierens beschreibt ein interessantes Stück aus der NYT über den Fall Manitoba: ein selektives Einwanderungsgesetz und unerbittliche Menschenfreundlichkeit gehören in Kanada zusammen.

In Kanada gibt es – unfasslich für unsere Breiten – einen Wettbewerb der Provinzen darum, wer mehr Migranten aufnehmen darf. (Hat natürlich auch geografische Gründe, die riesige Landmasse, kaum illegale Einwanderung durch die Grenzlage zu USA etc… Aber was dem einen die Geografie, ist dem anderen die Demografie…)

Dabei geht es keineswegs nur um die höchst qualifiizierten Einwanderer, sondern auch um Handwerker und LKW-Fahrer:

Rancorous debates over immigration have erupted from Australia to Sweden, but there is no such thing in Canada as an anti-immigrant politician. Few nations take more immigrants per capita, and perhaps none with less fuss.

Is it the selectivity Canada shows? The services it provides? Even the Mad Cowz, a violent youth gang of African refugees, did nothing to curb local appetites for foreign workers.

“When I took this portfolio, I expected some of the backlash that’s occurred in other parts of the world,” said Jennifer Howard, Manitoba’s minister of immigration. “But I have yet to have people come up to me and say, ‘I want fewer immigrants.’ I hear, ‘How can we bring in more?’ ”

This steak-and-potatoes town now offers stocks of palm oil and pounded yams, four Filipino newspapers, a large Hindu Diwali festival, and a mandatory course on Canadian life from the grand to the granular. About 600 newcomers a month learn that the Canadian charter ensures “the right to life, liberty and security” and that employers like cover letters in Times New Roman font. (A gentle note to Filipinos: résumés with photographs, popular in Manila, are frowned on in Manitoba.)

“From the moment we touched down at the airport, it was love all the way,” said Olusegun Daodu, 34, a procurement professional who recently arrived from Nigeria to join relatives and marveled at the medical card that offers free care. “If we have any reason to go to the hospital now, we just walk in.”

“The license plates say ‘Friendly Manitoba,’ ” said his wife, Hannah.

“It’s true — really, really true,” Mr. Daodu said. “I had to ask my aunt, ‘Do they ever get angry here?’ ”