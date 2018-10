© NIicolas Asfouri/AFP/Getty Images

Augenklappe, Säbel, Holzbein und die Totenkopf-Flagge – an diese Dinge denken viele Menschen, wenn sie das Wort Pirat hören. Piraten begegnen uns vor allem in Abenteuergeschichten aus alten Zeiten.

Doch es gibt sie noch heute. Besonders vor der Ostküste Afrikas treiben sie ihr Unwesen. Dort haben vor allem Seeräuber aus dem Land Somalia in den letzten Monaten große Angst unter den anderen Seeleuten verbreitet. Die modernen Piraten sind auch modern ausgerüstet: Sie fahren schnelle Motorboote und greifen die Menschen nicht mit Säbeln, sondern mit Maschinengewehren an. Die Seeräuber fahren dicht an andere Schiffe heran, klettern an Bord, bedrohen die Mannschaft und übernehmen das Kommando. Manche Piraten rauben die Matrosen aus, manche stehlen die Ladung, manche entführen gleich das ganze Schiff. Entweder setzen sie die Besatzung dann aus, verkaufen die geladenen Waren und später das Schiff selbst. Oder die Seeräuber geben Schiff und Besatzung erst frei, wenn sie dafür bezahlt wurden. Dabei erpressen sie riesige Geldsummen.

Viele Länder wollen gemeinsam etwas gegen die Piratenangriffe tun, die Europäische Union etwa schickte Schiffe und Flugzeuge. Diese sollen friedliche Schiffe begleiten und Seeräuber abschrecken. Auch Deutschland will sich an der Hilfe beteiligen. Wie genau – darüber wollen die Abgeordneten im Bundestag in diesen Tagen abstimmen.