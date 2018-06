Die Riesentigertatze

Gestern bastelten Kinder in Duisburg die größte Tigertatze der Welt. Über 3.600 kleine, bunt bemalte und verzierte Tatzen wurden zu einer großen Riesentatze zusammengeklebt. Diese „Megatatze“ ist nun rund 100 Quadratmeter groß, also etwas größer als die meisten Klassenzimmer von Euch.

Organisiert wurde die große Tatzenbastelaktion vom Club Young Panda, dem Kinderangebot der weltweiten Tierschutzorganisation WWF. Die Tigertatze soll daran erinnern, dass nur noch 3.200 Tiger in freier Wildbahn leben und geschützt werden müssen, damit sie nicht aussterben. Noch immer werden frei lebende Tiger von Wilderern, die ihr schönes Fell haben wollen oder es einfach toll finden, damit anzugeben, einen Tiger geschossen zu haben, gejagt.

Der WWF und Young Panda kämpfen dafür, dass die Tiere geschützt werden. Damit sie nicht in ein paar Jahren nur noch in Zoos oder als Abbildung in Büchern bewundert werden können.