Das große Eisvergnügen!

Es ist kalt! Eiskalt! Bibberwinter in ganz Europa! Temperaturen unter minus 10 Grad sind fast schon normal geworden. Das Tolle an dem extremen Frost: Die Teiche und Seen sind zugefroren! In Hamburg ist sogar die Außenalster, die große Wasserfläche in der Mitte der Stadt, dicht! Das passiert nur ganz selten, wenn es über viele Woche ganz kalt ist. Also: Warm anziehen und rauf aufs Eis!

Habt Ihr Schlittschuhe? Prima. Dann verabredet Euch mit Euren Freunden zum Eishockey-Spielen oder Pirouetten üben. Oder Ihr zieht Euch gegenseitig mit einem Schlitten über die glatte Eisfläche. Wenn Ihr Euch bewegt, wird Euch auch nicht kalt. Wichtig ist vor allem, dass Kopf, Hände und Füße schön warm bleiben. Für eine Pause zwischendurch ist warmer Kakao aus der Thermoskanne toll. Viel Spaß beim eisigen Vergnügen!