Lesung im Hamburger Kinderbuchhaus

So geht die Geschichte vom kleinen Schweinchen, dass nicht „nein“ sagen konnte: Es möchte baden gehen, doch immer wieder kommt ihm jemand in die Quere. Hund, Katze oder Krokodil, jeder will etwas von seinen Sachen haben und der Dachs isst ihm schließlich seine letzten Kekse weg. So kann’s kommen, wenn man nicht Nein sagen kann! Doch endlich platzt dem Schwein der Kragen und die Geschichte endet in einer herrlichen Schlammschlacht.

Dieses Bilderbuchen, in dem es darum geht, auch einmal „nein“ zu sagen, wenn man etwas nicht will, stellen die Autorin Sabine Ludwig und die Zeichnerin Sabine Wilharm für kleinen Leser am 24. Februar um 15 Uhr im Hamburger Kinderbuchhaus im Altonaer Museum vor.

Zusammen mit Euren Eltern könnt Ihr Euch telefonisch oder per Mail für die Lesung anmelden: Telefon 040-428135 1543 oder info@kinderbuchhaus.de. Der Eintritt kostet 3 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene.