Der Traum vom Endspiel

Gestern war nicht nur ich ganz schön müde, als endlich nach Elfmeterschießen klar war, wer als erster Finalist der Fußball-Europameisterschaft fest steht. Spanien ist es, und nicht Portugal, auch wenn die Portugiesen mit Superstar Ronaldo (der ein paarmal weit über das Tor hinausgeschossen hat) über weite Strecken des Spiels die viel bessere Mannschaft waren.

Heute Abend um 20.45 Uhr beginnt das Spiel Deutschland gegen Italien. Und nicht nur Bundestrainer Jogi Löw hofft, dass es diesmal mit der Finalteilnahme (und sogar dem Titel) klappt. Die Fans auf dem Foto sind auf jeden Fall sehr von der deutschen Mannschaft überzeugt und mächtig in Feierlaune.

Und was meint Ihr? Schafft es die deutsche Elf „Angstgegner“ Italien zu besiegen? Schreibt Eure Meinung einfach in das Kommentarfeld am Ende des Textes. Wir freuen uns auf Eure Zuschriften.