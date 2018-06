Schlaue Fragen: Fressen Elefanten Weihnachtsbäume?

Spätestens am 6. Januar, dem Dreikönigstag, werden die Weihnachtsbäume abgetakelt, der Schmuck verschwindet wieder in Kästchen und Kartons und der kahle, nadelnde Tannenbaum kommt an den Straßenrand, wo ihn die Müllabfuhr oder die Freiwillige Feuerwehr mitnehmen. Oder sollte man die Tannenbäume besser in den nächsten Zoo bringen, weil Elefanten sie so gerne wegknuspern?

„Nein, unsere Elefanten fressen keine Tannenbäume“, lacht Eveline Düstersiek vom großen Hamburger Zoo Hagenbeck. „Mir ist auch nicht bekannt, dass woanders Elefanten mit Tannenbäumen gefüttert werden.“ Allerdings hält sich nach ihrer Einschätzung das Gerücht, dass ein schön trockener Tannenbaum für Elefanten so lecker ist wie für Euch eine Tüte Chips, seit Jahren hartnäckig. Wer sich das wohl ausgedacht hat!

Anders im Kölner Zoo: Da bekommen Elefanten Tannenbäume, als Festmahl zu Weihnachten. Für die Elefanten sind sie wegen des süßlichen Harzes sogar eine Delikatesse. Diese Bäume kommen aber als Reste von den Händlern, wenn sie bis Weihnachten nicht verkauft wurden. Ausgediente Weihnachtsbäume nehmen die Tierpfleger nicht, weil Lamettareste oder vergessene Kugeln den Tieren schwer im Magen liegen könnten. Außerdem nögen Elefanten nur Bäume, die noch frisch und saftig sind. Also bringt bitte keine trockenen Weihnachtsbäume in den nächsten Zoo!