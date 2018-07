Du sollst dir kein Bildnis machen (vom FBI)

Über einen bizarren Urheberrechtsstreit zwischen dem FBI und Wikipedia berichtet die New York Times: Demnach will die amerikanische Bundespolizei, dass die Enzyklopädie aus dem Artikel über das FBI das Siegel der Behörde löscht. Das dürfe nicht einfach so wiedergeben werden, beklagten sich die Beamten in einem Brief an die Wikimedia-Foundation.

Dummerweise haben sie aber das Gesetz, das dies regelt, falsch verstanden oder falsch ausgelegt, glauben die Anwälte der Foundation. Denn zwar heißt es in Abschnitt 18, Paragraph 701 des United States Code:

Whoever manufactures, sells, or possesses any badge, identification card, or other insignia, of the design prescribed by the head of any department or agency of the United States (…) except as authorized under regulations made pursuant to law, shall be fined under this title or imprisoned not more than six months, or both.