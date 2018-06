Weißkohl-Curry mit geschmorter Hähnchenbrust

Heute wieder mal was Asiatisches, aber mit „Kraut“ in einer ungewöhnlichen Hauptrolle.

Für 2 Personen:

2 kleine Hähnchenbrustfilets

1/2 kleiner Kopf Weißkohl

4 Karotten

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 kleines Stück Ingwer

Rosinen

Cashewkerne

Gemüsebrühe

Currypaste (Asiashop)

1 Limette

Öl

Salz

Pfeffer

frischer Koriander

100 g fetter Joghurt

Asiatischer Klebreis

Den Weißkohlkopf vierteln, den Strunk großzügig entfernen und dann die einzelnen Blätter abschälen. Eventuelle dicke Blattrippen können ebenfalls rausgeschnitten werden, die übrig gebliebenen dünnen Lappen dann in gabelgerechte, aber nicht zu kleine Stücke schneiden.

Die Möhren schälen, oben den Strunk und unten die Wurzel abkappen und den Rest schräg in einen halben Zentimeter dicke Scheiben schnippeln. Die Zwiebeln schälen und achteln, den Knoblauch schälen und atomisieren, den Ingwer schälen und quer zur Faser in hauchdünne Scheibchen schneiden.

Dann in einer großen, leeren Pfanne die Cashewkerne auf mittlerer Hitze rösten. Aber Achtung: Erst passiert unendlich lange gar nichts und innerhalb von Sekunden werden sie schwarz. Die goldbraunen Kerne irgendwo abseits der Hitze parken.

Stattdessen drei EL neutrales Öl in die heiße Pfanne leeren und darin die Zwiebeln anbraten. Ab und zu umrühren, nach zirka zwei Minuten die Karotten dazugeben und noch mal zwei Minuten später den Knoblauch. Jetzt kann auch schon die Currypaste mit dazu, je nach Sorte und Schärfe zwischen einem halben TL und zwei EL, anfangs erst mal vorsichtig rantasten.

Dann den Weißkohl in die Pfanne geben, alles vorsichtig, aber gewissenhaft umrühren, noch eine Minute warten und dann die Pfanne mit einer Tasse Gemüsebrühe ablöschen. Eine halbe Handvoll Rosinen, die Cashewkerne plus den Saft einer halben Limette dazu, auf Salz abschmecken, Deckel drauf und zwanzig Minuten auf leiser Hitze sich selbst überlassen.

Inzwischen eine kleine Pfanne und zwei EL neutrales Öl auf Dreiviertelhitze bringen und darin die Hühnerbrüste beidseitig langsam goldbraun anbraten. Dann erst salzen, pfeffern und auf dem Gemüsebett und unter dem Pfannendeckel zu Ende schmoren.

Parallel zu allem den asiatischen Klebreis nach Packungsaufschrift zubereiten.

Dann die garen Hühnerbrüste vorm Servieren zweimal durchschneiden und auf Gemüsebett servieren. Auf den Reis kommen Korianderblätter und zum Schluss noch ein kleiner Klacks kalter Joghurt aus dem Kühlschrank.